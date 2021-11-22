Пять знаков зодиака знают, как вести бизнес: они могут много заработать
Для многих открытие собственного дела - это мечта, но немногие могут ее осуществить. Для достижения этой цели требуется много самоотдачи и мотивации.
Астрологи издания Tiempodesanjuan отметили пять знаков зодиака, которые знают, как вести бизнес. Они очень трудолюбивы и могут заработать много денег.
Лев
Рожденные под этим знаком обладают большой деловой хваткой и лидерскими качествами. Они отлично обращаются с людьми и могут выявить в них лучшие качества.
Телец
Уроженцы этого знака терпеливы, настойчивы и решительны. Они являются хорошими наставниками и умеют обращаться с деньгами, а также находить лучшие варианты инвестиций.
Весы
Представители этого знака склонны видеть все в положительном свете. Они могут решать проблемы и отлично работают с большими группами, что является преимуществом для настоящего лидера.
Дева
Практичные и аналитические Девы способны преуспеть в собственном бизнесе. Они могут воспринимать критику, поэтому их рациональный подход к вопросам и проблемам позволяет им быть впереди остальных.
Близнецы
Творческие и умные Близнецы владеют искусством разговаривать с людьми и справляться со сложными ситуациями. Они также могут работать в многозадачном режиме и с высокой скоростью.
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