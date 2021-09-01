Пять знаков зодиака ждут серьезные проблемы в сентябре, но есть шанс избежать беды

Сентябрь - месяц новых возможностей. Но некоторые знаки зодиака могут столкнуться с трудностями, в частности в карьерном плане.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали пять представителей зодиакального круга, от которых отвернется удача в начале сентября. Их ожидают неприятности.

Овен

Рожденные под знаком Овна могут столкнуться с проблемами на работе, вызванными неуверенностью и непониманием.

Телец

Представителей этого знака ждут трудности из-за неопределенности. Может подвернуться неплохой вариант с частичной занятостью. Астрологи прогнозируют, что с середины месяца все может измениться к лучшему.

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Рак

Путаница и неуверенность в работе также коснутся тех, кто родился под знаком Рака. Для них начало сентября будет тяжелым.

Лев

Для Львов также ожидается бурный сентябрь. Проблем на работе не предвидиться, но задач будет достаточно, у Львов уйдет очень много сил на их решение.

Водолей

Для Водолея сентябрь также будет месяцем рабочих склок, которые могут вызвать некоторые дискуссии в компании.

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