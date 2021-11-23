Пять знаков зодиака ждет сказочное везение в зимние праздники: могут сбыться мечты
Некоторым людям звездами суждено испытать настоящее предновогоднее чудо и большую удачу. Они должны быть готовы к переменам и воспользоваться этой волшебной энергией.
Эксперты по звездам издания Bustle назвали пять знаков зодиака, которых ждет сказочное везение в зимние праздники. Их заветные мечты могут сбыться.
Телец
У чувственных Тельцов в этот праздничный сезон появится желание испытать новые ощущения. Одиноким Тельцам стоит приготовиться к новому романтическому приключению.
Рак
В этот праздничный сезон любовь найдет уроженцев этого знака. Это благоприятное время, чтобы открыть сердце новым приключениям и возможностям. Оно подтолкнет их глубже погрузиться в переживание любви и романтики.
Скорпион
Для эмоциональных Скорпионов конец года станет хорошим временем для романтических отношений. Они обретут уверенность. Их сексуальная жизнь станет еще более насыщенной.
Стрелец
Представителям этого знака везет круглый год. В частности, в этот праздничный сезон их ждет удача в любви и романтике. Если они состоят в отношениях, астрологи рекомендуют наполнить их страстью.
Козерог
Для рожденных под этим знаком это хорошее время, чтобы использовать свои способности и привлечь к себе новых людей. Везение и удача будет на их стороне.
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