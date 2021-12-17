Пять знаков зодиака ждет большая удача в январе 2022: начнется "белая" полоса
Многие мечтают обрести счастье в жизни. Но если некоторое люди привлекают удачу, другим - тяжело получить желаемое.
Астрологи издания Knowinsiders назвали пять знаков зодиака, которых ждет большое везение в январе 2022. У них начнется "белая" полоса.
Овен
Январь 2022 года открывает хорошие возможности, чтобы навести порядок в личной жизни и финансах. Возможны также встречи с партнерами из прошлого. Трудолюбие и целеустремленность, физические нагрузки и профессиональные обязанности помогут Овнам чувствовать себя в хорошей форме.
Телец
В начале января у представителей этого знака будут благоприятные возможности для самовыражения. Творческие начинания найдут одобрение, а общение с детьми принесет гармонию. Астрологи советуют Тельцам не впадать в высокомерие и раздражительность, а сохранять равновесие.
Скорпион
Этот месяц станет прекрасным временем для воплощения оригинальных идей и стратегических планов. Инициатива и смелость позволят Скорпионам добиться успеха в профессиональном плане. Также им не стоит забывать о личной жизни.
Стрелец
У рожденных под этим знаком появятся новые идеи и масса возможностей для их реализации. Повышенное усердие и целеустремленность приведут к высокой производительности труда. Коммуникативные навыки и активная самоотдача принесут свои плоды в карьере.
Водолей
Уроженцев этого знака ожидает счастливый период для развития талантов, приобретения необходимых навыков и общественной активности. Повышенное любопытство поспособствует повышению эрудиции, а подвижность ума - эффективному ее использованию.
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