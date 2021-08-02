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Пять знаков зодиака всегда выполняют обещания: их словам можно верить

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В наше время тяжело найти честных людей, готовых помочь в любую минуту. И если такие есть в вашем окружении, их нужно ценить.

Астрологи издания Еsprit science metaphysiques назвали пять знаков зодиака, которые являются наиболее честными. Они всегда хотят помочь всем, кто нуждается в поддержке.

Дева

Ответственные Девы являются источником вдохновения для других знаков. Они зачастую настолько надежны и честны, что никогда никого не смогут предать. Представители этого знака осторожные и внимательные люди. Если они рядом с вами, постарайтесь завоевать их доверие, и тогда вы найдете прочную дружбу и верного союзника.

Рак

Уроженцам этого знака нравится строить отношения и дружбу на всю жизнь, поэтому они делают все возможное, чтобы помочь тем, кто им небезразличен. Они способны отбросить собственные желания, просто чтобы помочь нуждающимся. Этому знаку трудно прощать и оставаться рядом с людьми, которые предали его доверие.

Скорпион

Этот знак - друг, который всегда на связи, как в хорошие, так и в самые сложные времена вашей жизни. Скорпиону удается украсить любое окружение своей доброй энергией. Ему можно доверять в любое время, но если он увидит, что им пользуются, сразу поменяет свое отношения к товарищу.

Козерог

Рожденные под этим знаком не умеют обращаться с безответственными людьми, поэтому будьте осторожны с ними. Но благодаря своей методичности Козерог - тот друг, к которому вы можете обратиться при планировании поездки или получить дельный совет по своим финансам.

Водолей

У Водолеев очень доброе сердце, они знают, что у каждого есть право на ошибку, поэтому они не видят проблем в прощении того, кто ошибся. Им также нравится работать в команде, они могут мотивировать людей проявлять энтузиазм. Водолеи часто являются хорошими друзьями и членами семьи, на которых можно положиться.

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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