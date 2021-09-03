Пять знаков зодиака всегда выполняют свои обещания: им можно доверять

Всем нам свойственно сомневаться в той или иной ситуации, но важно уметь доверять и не бояться быть обманутыми. Это состояние неуверенности может привести к постоянной тревоге.

Астрологи издания Positivevibration выделили пять знаков зодиака, которые всегда выполнят свои обещания. Они никогда не предадут и всегда скажут правду. С ними вы можете быть спокойны.

Скорпион

Представители этого знака с одной стороны имеют сложный характер, которым не совсем легко управлять, с другой стороны, они всегда выполняют то, что обещают.

Дева

Рожденные под этим знаком всегда перед тем, как принять решение и дать обещание, стремятся все проанализировать, а затем действовать.

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Козерог

Честные Козероги ценят верность и искренность. Они не умеют врать, и достаточно посмотреть им в глаза, чтобы убедиться в этом.

Лев

Верные и справедливые Львы всегда умеют держать свое слово. Они не хотят кого-либо разочаровать и обидеть.

Рак

Уроженцы этого знака ценят последствия своих слов и по этой причине всегда склонны придерживаться того, что говорят. Потому что им было бы совсем некомфортно сказать неправду.

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