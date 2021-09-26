Пять знаков зодиака верят в настоящую дружбу: они никогда не предадут
Дружеские отношения состоят из понимания, поддержки и умения разделять хорошие и плохие периоды жизни. Одни верят в настоящую дружбу, а другие - нет.
Эксперты по звездам издания Donnamoderna назвали пять знаков зодиака, которые знают, что такое - дружба. Они всегда будут рядом и никогда не предадут.
Телец
Верные Тельцы являются отличными друзьями, которые всегда придут на помощь. Они ценят людей, которых любят, и доверяют им. Верность Тельцов в дружбе такая же, как и в любви.
Овен
Дружелюбные Овны всегда будут рядом. Они умеют мотивировать и помогать. Представители знака - настоящие лидеры, которые рвутся преодолеть все препятствия. Овны умеют давать отличные советы для решения проблем.
Дева
Представители этого знака очень умны и знают, какими рекомендациями помочь близким друзьям. Они верят в настоящую дружбу и всегда готовы оказать конкретную помощь. Девы решительные и изо всех сил будут помогать окружающим.
Рак
Уроженцы этого знака - отличные друзья, которые будут рядом в моменты отчаяния и всегда готовы утешить и подбодрить собеседника.
Лев
Рожденные под этим знаком предпочитают скрывать свою доброту до тех пор, пока не удостоверятся: их не предадут. С ними тяжело подружиться, но как только получается завоевать их доверие, они станут верными друзьями.
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