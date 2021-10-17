Пять знаков зодиака умеют манипулировать другими: всегда добиваются своего
Манипуляторы вполне способны заставить других делать то, что они хотят. Часто им удается добиться своего, вызывая чувство вины и жалости у собеседников.
Астрологи издания Сhedonna определили пять знаков, которые любят манипулировать. Узнайте, есть ли вы в списке.
Дева
Уроженцы этого знака умеют вызвать восхищение других. Они стараются показать только лучшие черты своего характера, чтобы расположить к себе людей. Девы привлекают внимание и используют это, чтобы иметь возможность манипулировать в будущем.
Скорпион
Рожденные под этим знаком очень целеустремленные люди, которые знают, чего хотят от жизни, и вызывают зависть у других. Скорпионы умеют манипулировать благодаря своей красноречивости и харизме.
Телец
Внимательные Тельцы предпочитают контролировать не только свою жизнь. Они способны умело управлять другими, как будто ничего не произошло. Представители знака всегда будут стоять на своем.
Близнецы
Эмоциональные и общительные Близнецы в разговоре узнают слабые стороны человека и вскоре знают, как заставить его чувствовать себя виновным.
Рак
Очаровательные и чуткие Раки умеют по-настоящему понимать людей с первого взгляда. Они могут предугадывать шаги оппонента и направлять его туда, куда им нужно.
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