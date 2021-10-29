Пять знаков зодиака станут главными везунчиками 2022 года: Черный Тигр подарит им счастье

Некоторые представители зодиакального круга в 2022 году обретут удачу в финансовой сфере и встретят свою любовь. Также их ждет карьерный рост и благополучие.

Эксперты по звездам издания Knowinsiders выделили пять знаков зодиака, которые станут главными везунчиками в год Черного Тигра. Узнайте, кому улыбнется удача в следующем году.

Весы

В 2022 году уроженцев этого знака ждет любовь, удача и успех. Они получат новые возможности практически во всех сферах жизни. Большинство из них будут реализовывать свои мечты и чувствовать себя уверенными в новых инициативах.

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Скорпион

В следующем году перед Скорпионами откроются множество прекрасных шансов изменить жизнь к лучшему. Им будет легко достигать новые вершины. Но астрологи рекомендуют быть осторожными и не идти на компромисс на работе, опираясь лишь на везение.

Лев

Год Черного Тигра - золотой год для этого знака с точки зрения карьеры. Мечты Львов сбудутся.

Близнецы

В 2022 году Близнецы последовательно реализуют все свои мечты. Им необходимо начать работать над своими желаниями с начала года, который окажется удачным и поможет им добиться успеха.

Телец

Уроженцам этого знака нужно соответствующим образом спланировать и организовать свои действия. Если им предстоит принять важные решения, астрологи советуют сделать это в начале года, что обеспечит успех всех начинаний.

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