Пять знаков зодиака склонны к лицемерию: скрывают настоящие эмоции
Лицемерие выражается в неискренности к другим. Когда о чувствах не говорят открыто, а скрывают все за "маской" доброжелательности.
Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пять знаков зодиака, которые склонны к лицемерию. Они часто скрывают настоящие эмоции и способны на эгоистичные поступки.
Рак
Представители этого знака настоящие лицемеры, и они об этом знают. Им тяжело переступить через свои принципы и привычки, поэтому они могут говорить неправду собеседнику ради внутреннего комфорта.
Дева
Уравновешенные Девы делают все, чтобы не испортить отношения с другими. Они могут быть лукавыми с окружающими ради личной выгоды.
Близнецы
Уроженцы этого знака умеют скрывать свои настоящие чувства. Они почти всегда принимают спонтанные решения, но только в свою пользу.
Овен
Рожденные под этим знаком способны много врать своим друзьям и близким. Они могут говорить одно, а поступать совсем по другому. И им не будет стыдно, если кто-то поймает их на лжи.
Весы
Чувствительные Весы хотят нравиться всем, поэтому могут пойти на лицемерие, лишь бы оставить хорошее впечатление о себе. Склонность всем угодить превращает их в двуличных людей.
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