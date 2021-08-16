Пять знаков зодиака склонны к лени: не торопятся браться за работу

Лень - довольно распространенное явление. Но некоторые знаки зодиака особо изобретательны и часто пытаются облегчить свою жизнь.

Эксперты по звездам издания Оfficielles назвали пять самых бездеятельных знака зодиака. Узнайте, есть ли вы в списке тех, кто откладывает дела на потом.

Овен

Представители этого знака ленивы и им сложно мотивировать себя самостоятельно. Их часто нужно подталкивать к выполнению задач, чтобы они были активными. Тем не менее Овны хотят преуспеть, но их привычки мешают им быть эффективными. Они ненавидят вставать рано и воспользуются каждой передышкой, чтобы помечтать.

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Лев

Они используют свое лидерство, чтобы отдавать приказы и делать как можно меньше работы. Они используют свои чары, чтобы получить то, что хотят, и любят пожинать плоды труда других.

Водолей

Рожденные под этим знаком долго настраиваются, прежде чем взяться за дело или достичь своих целей. Их первый инстинкт - насладиться настоящим моментом, не будучи отягощенными делами. Однако они очень умны и могут много работать, но не хотят выкладываться на полную.

Рыбы

Прежде чем что-либо делать, Рыбам нужно вдохновение, чтобы войти в рабочее настроение. Им нравится все обдумывать, прежде чем начать трудиться.

Скорпион

Лень Скорпионов во многом зависит от их эмоционального состояния. Если они чем-то мотивированы, они будут действовать очень эффективно и быстро. Но если у них есть темные мысли - будут тянуть и откладывать задачи.

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