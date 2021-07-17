Пять знаков зодиака, склонных к изменам в браке

Если земные знаки, Дева, Телец и Козерог, особенно известны своей надежностью в отношениях, то знаки огня и воздуха, напротив, имеют тенденцию жить настоящим моментом и резвиться направо и налево. Некоторые астрологические знаки имеют очень плохую репутацию супружеской верности.

Согласно мнению астролога Натали Маркот, издания Сnews, представители пяти знаков зодиака могут изменять без угроз совести. Этими знаками являются Стрелец, Близнецы, Рыбы, Водолей и Овен.

Стрелец

Пальму первенства за самый неверный знак получает Стрелец. Стрелец - "искатель приключений", который очень привязан к своей свободе и живет очень интенсивно. Они любят быть в центре внимания и с легкостью увлекаются кем-то новым. Стрелец может пойти налево и найти своему поступку оправдание.

Близнецы

По словам астролога, Близнецы это "большой ребенок, которому хочется повеселиться". Непостоянным и непоследовательным Близнецам сложно сохранять верность. Они легко увлекаются, постоянно ищут новые впечатления и, как ни в чем не бывало, возвращаются в семью.

Рыбы

Специалисты по знакам считают что он милый, мечтательный, романтичный и великий соблазнитель. Его вторая натура - ложь, в которую он сам верит. Рыбы приложат все усилия, чтобы партнер их простил, но снова пойдут на предательство.

Водолей

Он любит быть независимым и чувствовать себя свободным. Водолей ищет того, кто принесет новые впечатления и весело проведет с ним время. Люди, рожденные под этим воздушным знаком, любят делать то, что хотят, и отличаться от других, отмечает эксперт.

Овен

Этот знак не терпит рутину в отношениях. Как только ему будет не интересно и скучно с партнером - пойдет изменять. К тому же, этот огненный знак "подвержен любви с первого взгляда".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новолуние в июле "перевернет" жизни пяти знаков зодиака. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

Для трех знаков июль 2021 года окажется особенно романтичным.

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