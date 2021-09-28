Пять знаков зодиака привлекают внимание других: их считают настоящими лидерами

Есть люди, которым не нужно прилагать больших усилий, чтобы быть в центре внимания. Достаточно лишь их присутствия, и все взгляды будут прикованы к ним.

Эксперты по звездам издания Аstrology выделили пять знаков зодиака, которые привлекают внимание других. Их считают настоящими лидерами.

Лев

Уверенные в себе Львы являются прирожденными руководителями, которые умеют вести за собой людей. Многие хотят научиться их решительности.

Овен

Импульсивные, полные энтузиазма и динамичные Овны привлекают внимание каждого. Их сексуальность настолько сильна, что "градус" зашкаливает и от поклонников нет отбоя.

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Стрелец

Стрельцы всегда открыты для новых знакомств и перспектив. Оказавшись где-либо, они станут объектом внимания, потому что их позитивное настроение не может остаться незамеченным.

Козерог

Представители этого знака настоящие лидеры, которые имеют сильный характер. Их элегантный вид и умение найти общий язык с каждым вызывают уважение и доверие.

Весы

Очарование, утонченность и грация - вот что излучают Весы. Они умеют привлечь внимание своей красотой не только тела, но и души. С ними многие хотят дружить или иметь отношения.

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