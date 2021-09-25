Пять знаков зодиака обладают сильной интуицией: могут 'предвидеть' будущее

Интуиция - это способность человека чувствовать, как лучше поступить в той или иной ситуации. Те, у кого она развита больше, способны принимать правильные решения и хорошо понимать истинные намерения людей.

Астрологи издания Donnamoderna выделили пять знаков зодиака, которые обладают сильной интуицией. Они могут легко "предвидеть" будущее.

Рыбы

Рожденные под этим знаком настоящие мечтатели, они живут в своем мире. Однако очень внимательны к деталям и способны прочувствовать, как меняется настроение собеседника. Рыбы легко могут выбрать правильный путь или решить проблему, с которой сталкиваются.

Скорпион

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Представители этого знака увлечены самоанализом, поэтому доверяют себе и своей интуиции, не опасаясь ничего. Им незнаком страх перед будущим. В то же время они замкнуты и не склонны открываться другим.

Весы

Восприимчивые Весы способны заранее почувствовать, что может случиться. Они могут спрогнозировать изменения, которые произойдут в жизни.

Рак

Проницательные Раки склонны доверять своим чувствам: при принятии важных решений они опираются на интуицию. Однако иногда эмоциональность может им мешать. Если Раки будут меньше прислушиваться к суждениям других, тогда смогут стать успешными людьми.

Козерог

Уроженцы этого знака имеют хорошую интуицию, но не склонны полагаться на чувства: они тщательно все планируют перед тем, как принять решение. Время от времени они "предугадывают" события будущего.

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