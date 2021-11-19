Пять знаков зодиака не умеют контролировать гнев: им трудно успокоиться

Некоторые люди имеют взрывной характер и минимальную толерантность. Они не умеют контролировать гнев и легко теряют контроль над своим поведением.

Эксперты по звездам издания Laopinion назвали пять знаков зодиака, которые не умеют "держать себя в руках". Им трудно успокоиться и не реагировать на внешние раздражители.

Овен

Уроженцам этого знака тяжело скрыть раздражение. Они не любят копить негатив в себе, поэтому всячески пытаются от него избавиться. Им важно изолировать себя от токсичных людей.

Телец

Представители этого знака очень упрямы и стоят на своем до последнего. У них низкий предел терпимости, поэтому они могут стать резко агрессивными.

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Лев

Рожденные под этим знаком способны устроить конфликт и долго злятся на обидчика. Они прямолинейны и могут наговорить глупостей, находясь под влиянием негативных эмоций.

Дева

Люди этого знака возлагают большие надежды на других, поэтому часто разочаровываются. Они долго обижаются, но объективный взгляд на ситуацию может их сразу успокоить.

Скорпион

Энергичные и страстные Скорпионы очень злятся, если что-то идет не так. Однако, успокоившись, они могут анализировать ситуацию с разных точек зрения и проще относится к ней.

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