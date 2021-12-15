Пять знаков зодиака не торопятся вступать в брак: они очень ценят свободу

Некоторые люди не спешат вступать в брак, а предпочитают сначала проверить отношения. Иногда на это идут года, что может вызвать недразумения в паре.

Астрологи издания timesofindia назвали знаки зодиака, которые оттягивают время принятия судьбоносного решения. Они очень ценят свободу и боятся, что их могут предать.

Близнецы

Уроженцы этого знака, как правило, очень непостоянны. Близнецы меняют свои решения очень быстро, поэтому быть с одним человеком всю жизнь для них - порой неприемлемый вариант. Их чувства и страсть могут угаснуть в один миг.

Лев

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Азарт от отношений у Львов быстро утихает. Им не нравится, когда становится скучно. Они всегда хотят веселья и любви, а поэтому не спешат заключать брак.

Стрелец

Уроженцы этого знака зодиака избегают серьезных отношений, чтобы им не разбили сердце. Стрельцам нравится быть одинокими, поскольку это лучше всего соответствует их свободному характеру - они могут жить так, как хотят, не подстраиваясь под кого-то.

Водолей

Они любят уединение и свободу, а брак влечет за собой много обязанностей, что бесконечно пугает Водолеев. Уроженцы знака не могут чувствовать себя счастливыми, если их ставят в рамки.

Рыбы

Они очень боятся обязательств и опасаются, что их могу предать в отношениях. Уроженцы знака будут долго проверять партнера прежде, чем принять решение - стоит ли вступать в брак.

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