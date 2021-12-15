Пять знаков зодиака не торопятся вступать в брак: они очень ценят свободу
Некоторые люди не спешат вступать в брак, а предпочитают сначала проверить отношения. Иногда на это идут года, что может вызвать недразумения в паре.
Астрологи издания timesofindia назвали знаки зодиака, которые оттягивают время принятия судьбоносного решения. Они очень ценят свободу и боятся, что их могут предать.
Близнецы
Уроженцы этого знака, как правило, очень непостоянны. Близнецы меняют свои решения очень быстро, поэтому быть с одним человеком всю жизнь для них - порой неприемлемый вариант. Их чувства и страсть могут угаснуть в один миг.
Лев
Азарт от отношений у Львов быстро утихает. Им не нравится, когда становится скучно. Они всегда хотят веселья и любви, а поэтому не спешат заключать брак.
Стрелец
Уроженцы этого знака зодиака избегают серьезных отношений, чтобы им не разбили сердце. Стрельцам нравится быть одинокими, поскольку это лучше всего соответствует их свободному характеру - они могут жить так, как хотят, не подстраиваясь под кого-то.
Водолей
Они любят уединение и свободу, а брак влечет за собой много обязанностей, что бесконечно пугает Водолеев. Уроженцы знака не могут чувствовать себя счастливыми, если их ставят в рамки.
Рыбы
Они очень боятся обязательств и опасаются, что их могу предать в отношениях. Уроженцы знака будут долго проверять партнера прежде, чем принять решение - стоит ли вступать в брак.
Читайте также в OBOZREVATEL:
В чем встречать Новый 2022 год: цвета для привлечения богатства и удачи
Что не стоит готовить из блюд на Новый год 2022: "запрещенные" продукты.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.