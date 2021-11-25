Пять знаков зодиака могут вступить в брак в 2022 году: Черный Тигр подарит им счастье
2022 год станет новой страницей в жизни некоторых представителей зодиакального круга. Они могут встретить свою вторую половинку и вступить в брак.
Эксперты по звездам издания Аstrosage рассказали, кто обретет счастье в любви в год Черного Тигра. Узнайте, кто есть в списке.
Рак
Для уроженцев этого знака 2022 год будет особенным. У них появятся большие шансы встретить настощую любовь. Однако важно быть искренними и не забывать о компромиссах.
Лев
У самоуверенных Львов в этом году исполнится заветное желание. У них есть большие шансы вступить в брак в апреле. Представителей знака ждет счастье и гармония в любви.
Дева
Наступающий год принесет Девам благоприятные результаты. Они забудут о трудностях и смогут полностью отдаться эмоциям. Неожиданная встреча перерастет в бурный роман, а после и брак.
Скорпион
Этот год будет очень благоприятным для рожденных под этим знаком - однако нельзя сидеть на месте, ведь можно упустить шанс найти своего человека. Скорпионам стоит приложить усилия и не забывать, что отношения строятся на взаимопонимания и компромиссах.
Рыбы
Представители этого знака в апреле имеют все шансы наладить личную жизнь. Судьбоносная встреча произойдет внезапно, а отношения будут гармоничными. Однако терять голову сразу же не стоит.
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