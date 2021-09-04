Пять знаков зодиака могут пойти на измену: часто ищут отношения на 'стороне'

Верность и доверие играют важную роль в отношениях между людьми. Никто в этой жизни не может быть застрахован от неверности любимого человека.

Эксперты по звездам издания Informacion назвали пять знаков зодиака, которые могут пойти на измену. Они часто ищут новые знакомства и развлечения на "стороне".

Близнец

Рожденные под этим знаком могут легко запутаться в отношениях. Если им будет мало эмоций и сюрпризов, они найдут того, кто удовлетворит их желания.

Рак

Представители этого знака обладают кокетливым характером, который подталкивает их искать отношения "на стороне".

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Скорпион

Люди этого знака обладают чувственной натурой. Им очень тяжело устоять перед соблазнами. Но если их предадут, они покажут всю свою ярость изменщику.

Весы

Уроженцы этого знака любят новые ощущения, и именно это качество толкает их на измену. Весы знают, как завязать тайные отношения.

Стрелец

Стрельцы могут легко повестись на искушение. Они любят чувство свободы, поэтому могут позволить себе увлечься страстью и находиться в поиске кото-то получше, прибывая в отношениях.

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