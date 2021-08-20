Пять знаков зодиака могут быть склонны к изменам: они жаждут приключений

Фундаментом, на котором строятся гармоничные и счастливые отношения, является верность и преданность своей половинке. Но некоторые люди переступают эту грань и разрушают любовь.

Астрологи издания Magazine.meteocity назвали пять знаков зодиака, которые склонны к изменам. Они ищут новые эмоции и ощущения на стороне.

Стрелец

Представители этого знака могут быть неверными. Они энергичные, непокорные и ненавидят повседневную рутину. Их импульсивность подталкивает на флирт и измены.

Водолей

Рожденные под этим знаком постоянно находятся в поисках независимости. Они стремятся отделиться от своего окружения, чтобы отстоять свободу мыслить и действовать. Водолеи умеют адаптироваться к любым ситуациям и могут пойти на измену.

Видео дня

Близнецы

Веселым и добрым Близнецам нравятся контакты, новизна, перемены. Они любят постоянно открывать для себя новые горизонты, новые ситуации или новые лица. Из-за этого их трудно удержать, а еще труднее контролировать.

Овен

Уроженцы этого знака очень чувствительны к обаянию противоположного пола, поэтому любят бросать чарующие взгляды и выставлять себя напоказ. Они настоящие завоеватели, которые нуждаются в приключениях и скоротечных отношениях.

Телец

Астрологи считают Тельцов прекрасными любовниками. Они способны быть верными, но искушения иногда бывают слишком сильными, чтобы устоять. Поэтому они способны отдаться эмоциям.

Как сообщал OBOZREVATEL: