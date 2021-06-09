Пять знаков зодиака, которым затмение 10 июня грозит неприятностями

Солнечное затмение, которое состоится 10 июня, может грозить неприятностями в разных сферах жизни. Особенно осторожными следует быть Тельцам, Ракам, Львам, Весам и Скорпионам.

Астролог Эфа Форина в своем блоге для OBOZREVATEL рассказала, что затмение способно повлиять на ход переговоров, общение, поездки и финансы. Избежать неприятностей можно, если действовать правильно.

Телец

Лучше отказаться от крупных финансовых операций, не брать и не давать денег в долг. Дорогостоящие покупки стоит отложить, они будут успешными после 17 июня. Не теряйте бдительности, есть риск стать жертвой воров.

Рак

Известия, которые застанут вас врасплох, могут вызвать состояние эмоциональной нестабильности. Постарайтесь успокоиться и разложить все по полочкам. Не делитесь с другими информацией о личном, чтобы не пострадать от сплетен и провокаций.

Лев

Важные переговоры и встречи лучше перенести, дела пойдут не так, как вы планировали. Постарайтесь быть осторожными и сглаживать конфликтные ситуации. Прежде чем вступать в спор, подумайте, что важнее – доказать свою правоту или сохранить отношения.

Весы

Планы придется менять в спешном порядке – не исключены отмены рейсов и опоздания транспорта. Информацию, которая поступает в этот день, нужно тщательно проверять, возможна путаница в судебных заседаниях и переговорах.

Скорпион

Есть риск попасть в незначительную аварию и столкнуться с трудностями в сфере работы. Представителям бизнеса грозят проверки налогового и финансового характера. Также внимание стоит уделить отношениям с родственниками.

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