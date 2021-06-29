Пять знаков зодиака, которых в июле ждет невероятная любовь и наслаждение

Летний месяц июль окажется особенно жарким для пяти знаков зодиака. Овнов, Тельцов, Близнецов, Стрельцов и Козерогов поглотит пучина страсти и переживаний.

Любовный прогноз на картах таро эксклюзивно для OBOZREVATEL составила таролог и прогнозист Ольга Соломка. Она рассказала, какие романтические события ждут представителей этих созвездий.

Овен

Для них месяц будет очень удачным в любовном плане. Карты говорят о том, что Овны смогут успеть все, чем так притягательно лето: отдохнуть с любимым человеком, насладиться романтическими теплыми вечерами и даже побыть с семьей. В целом июль обещает быть для них полон увлекательными и будоражащим чувствами.

Телец

В июле Тельцы будут словно любовный магнит. К ним будут проявлять повышенное внимание не только новые дамы или ухажеры, но и бывшие. Возможно серьезное предложение с их стороны.

Близнецы

Любовь нечаянно нагрянет. Даже если представители этого созвездия давно потеряли надежду на романтические отношения, в июле они внезапно для себя окажутся в самой пучине томных взглядов, страстных чувств и переживаний.

Стрелец

В этом месяце наконец-то удастся устроить личную жизнь. Стрельцам будет из кого выбрать. Главное найти действительно того партнера, который нравится и подходит для долгих и прочных отношений.

Козерог

Всеобъемлющее счастье во всем и со всеми. Для Козерогов июль будет сплошным праздником. Радость и переживания ждут их и на любовном фронте.

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