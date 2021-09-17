Пять знаков зодиака, которые не терпят осень: они не любят проводить время дома

С приходом осени многие из нас предпочитают оставаться дома. Холод - не идеальное условие для того, чтобы в полной мере чувствовать себя комфортно.

Астрологи издания Оpetroleo определили пять знаков зодиака, которые не любят осень. Они не хотят много времени проводить дома, но выхода нет.

Овен

Уроженцы этого знака очень решительны и сильны, но им тяжело переносить холодные периоды. Им нравится гулять, когда на улице тепло.

Козерог

Представители этого знака тоже не очень любят осенний солнечный свет. Холод тормозит их и отнимает все жизненные силы.

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Близнецы

Рожденные под этим знаком меняют настроение с приближением осени. Холодные дни они проводят дома в уюте.

Стрелец

Стрельцы осенью более медленные и сонные. У них падает работоспособность и появляется желание проводить время в теплой постели.

Рыбы

Чувствительные Рыбы ненавидят зиму, осень и все, что связано с холодом.

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