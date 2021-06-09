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Пять знаков зодиака, которые могут решить давние проблемы в день солнечного затмения

3.6т
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Гороскоп на день солнечного затмения 10 июня обещает пяти знакам зодиака не только проблемы, но разрешение давних вопросов. В этом повезет Овнам, Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Астролог Эфа Форина в своем блоге для OBOZREVATEL рассказала, что ей показали звезды и планеты. И напомнила, что это лишь возможные события, главное – действия самого человека.

Овен

Если получится проработать свои эмоции, то получиться разрешить информационно-эмоциональный вопрос, который беспокоил давно.

Стрелец

Одинокие представители этого знака зодиака смогут найти пару. Другие же обретут бизнес-партнеров и покровителей.

Козерог

В этот день возможен выигрыш по давнему судебному делу, что принесет финансовый успех.

Водолей

Наконец-то получится расстаться с надоевшим партнером или уйти с нелюбимой работы.

Рыбы

10 июня есть неплохие шансы решить вопрос с недвижимостью. Не исключено, что поступит приглашение на работу за границей. В работе будет везти, поэтому возможен карьерный рост.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Темы
Солнечное затмение Астрологический прогноз
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