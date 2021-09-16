Пять знаков зодиака часто ошибаются в любви: могут вступать в 'токсичные' отношения

Некоторые люди чаще ошибаются в выборе партнера, поэтому им сложнее найти любовь и создать гармоничные отношения. Им необходимо поменять свое мышление, чтобы привлечь того, кто действительно стоит внимания.

Астрологи издания Оsegredo назвали пять знаков зодиака, которые часто заблуждаются в любви. Они могут быть несчастными и страдать в тяжелых отношениях.

Овен

Уроженцы этого знака известны своим взрывным характером, авантюрным духом и таким же отношением к жизни. Когда дело доходит до любви, они, как правило, больше интересуются людьми, которые не показывают заинтересованность, потому что им нравится завоевывать. Овны верят, что в какой-то момент другой человек автоматически безумно влюбится в их.

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Козерог

Представители этого знака решительные и упрямые люди, которые добиваются своих целей. Они всегда уверены в себе, что может оказаться слабостью, потому что попытки получить желаемое не всегда срабатывают, а излишняя настойчивость может заставить их партнера сильно страдать.

Скорпион

Страстные Скорпионы очень сильны и полностью подчиняют других своим страстям. Однако их уверенность в себе часто может быть преувеличена, и они забывают, что не всем они обязаны нравиться.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца любвеобильны и романтичны, они всегда представляют свою жизнь вместе с партнером. Однако они могут тратить столько времени на воображение, что, когда придет время действовать, они теряются, и в конечном итоге принимают необдуманные решения.

Рыбы

Романтичные Рыбы всегда ищут отношения и легко влюбляются в людей, которые относятся к ним с любовью и заботой. Их потребность чувствовать себя любимыми и нужными может сблизить их с людьми, которым будут их интересы не важны, что приведет к токсичным и эгоистичным отношениям.

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