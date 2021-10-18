Пять знаков зодиака часто ошибаются в любви: их жизнь полна разочарований
Некоторым сложно найти любовь, несмотря на все усилия. Невезение в отношениях может заставить их опустить руки.
Эксперты по звездам издания Оsegredo назвали пять знаков зодиака, которые часто ошибаются в любви. Их жизнь полна разочарований и негативных эмоций.
Овен
Представители этого знака известны своим взрывным характером, авантюрным духом и таким же отношением к жизни. Когда дело доходит до любви, они, как правило, больше увлекаются людьми, которые не слишком заинтересованы в серьезных отношениях.
Телец
Решительные и упрямые Тельцы преследуют свои цели и уверены в себе. Их попытки добиться своего не всегда срабатывают, а настойчивость может заставить сильно страдать.
Скорпион
Страстные Скорпионы очень сильны, но в любви полностью подчиняются своим эмоциям. Их уверенность в себе часто может быть преувеличена, поэтому они забывают, что не всем обязаны нравиться.
Стрелец
Рожденные под этим знаком любвеобильны и романтичны. Однако они могут принимать необдуманные решения, что приводит к страданиям.
Рыбы
Романтичные люди этого знака всегда ищут любви и легко влюбляются в тех, кто относятся к ним с заботой. Однако потребность в отношениях может сблизить их с людьми, у которых в глубине души не самые лучшие намерения.
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