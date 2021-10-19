Пять знаков зодиака часто 'играют' чувствами: с ними сложно строить отношения

Люди, которые не стесняются высмеивать, обижать или вводить в заблуждение других, есть повсюду. С ними нужно быть осторожными, особенно если дело касается любви.

Астрологи издания instanews составили список знаков, которые играют с чувствами. Они могут манипулировать своими партнерами.

Рак

Представители данного знака зодиака очень эмоциональны и чувствительны, они способны "видеть" лживых людей насквозь. Рак может подыграть лжецу, но не упустит момента его разоблачить. Раки легко манипулируют другими. Будьте бдительны при общении с этими людьми.

Скорпион

Их можно рассматривать как людей, способных играть с чувствами. Скорпион - знак, который совершенно не заботится о других и думает, что все ведут себя так же, как он.

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Близнецы

Им не нравится брать на себя свои собственные обязанности. Капризные Близнецы готовы переступить через всех ради собственной выгоды.

Весы

Для Весов нет ничего лучше, чем переложить свое плохое настроение на других. Особенно если они не чувствуют себя желанными или ценными. Они завидуют тому, что есть у других.

Стрелец

Стрелец способен высмеять многих людей и даже своего партнера. Он всегда оправдывается, говоря, что "он не знал, что делал", но на самом деле именно этого Стрелец и хотел.

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