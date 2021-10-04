Пять женщин по знаку зодиака склонны к изменам: у каждой из них есть свой "мотив"
Есть женщины, которые умеют поддерживать стабильные отношения и остаются верными партнеру. Другие же ищут приключений и могут пойти на предательство.
Астрологи издания Ultimora назвали пять женщин по знаку зодиака, которые склонны к изменам. У каждой из них есть своя "причина".
Рыбы
Рожденные под этим знаком выделяются склонностью идеализировать людей. Это часто подталкивает их к флирту, поэтому они способны лгать и строить алиби, чтобы скрыть предательство от партнера.
Лев
Представительницы этого знака могут пойти на измену. Они осознанно привлекают внимание, чтобы почувствовать восхищение, ухаживание и внимание в свой адрес. Эти женщины не чувствуют себя виноватыми и не признаются в предательстве.
Телец
Уроженцы этого знака могут создать крепкую и любящую семью, но готовы предать, если почувствуют, что отношения подошли к концу.
Овен
Женщины этого знака любят быть в центре внимания, что подталкивает их принимать ухаживания других мужчин. Они изменяют, если отношения находятся в кризисе и они не чувствуют себя удовлетворенными.
Стрелец
Уверенные в себе женщины-Стрельцы ненавидят скуку и рутину, поэтому могут пойти на предательство без особого чувства вины. Поскольку им нравится путешествовать, их предательство нередко случается в других городах и вдали от партнера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Астрологи назвали пять самых сильных духом знаков зодиака, которые всегда добиваются своего.
Также астрологи назвали пять главных эгоистов по знаку зодиака: ставят свои интересы на первое место.