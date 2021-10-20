Пять самых верных знаков зодиака: они ценят чувства и верят в настоящую любовь

Верность в отношениях является залогом счастья и гармонии. Однако хранить ее в любви могут не все.

Астрологи издания instanews назвали пять самых верных знаков зодиака, которые ценят чувства своего партнера и верят в настоящую любовь. Узнайте, есть ли вы в списке.

Козерог

Люди этого знака очень верные, но лишь до тех пор, пока им это нужно. С ними необходимо быть осторожными, особенно вначале отношений, и открыто озвучивать свою позицию.

Рак

Раки верные люди, но не со всеми. Чтобы заслужить их верность, нужно пережить вместе не одну сложную ситуацию. Если вы хоть раз причините боль Раку - можете забыть о верности и преданности.

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Водолей

Рожденные под знаком Водолея являются одними из самых верных. Они считают, что быть верными в отношениях с другими людьми, это очень важно.

Лев

Львы склонны быть верными и честными со всеми - даже если им причинят боль, они могут закрыть на это глаза.

Скорпион

Это очень верный знак, несмотря на его стремление к успеху и высокомерное отношение к другим. Тот, кто родился под знаком Скорпиона, не отворачивается от партнера при первых трудностях.

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