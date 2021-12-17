Доверие и преданность играют огромную роль в отношениях. Они являются одними из самых важных составляющих крепкого брака.

Эксперты по звездам издания Timesofindia отметили пять самых верных знаков зодиака, которые ценят семью и не пойдут на предательство. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака очень надежны и заслуживают доверия. Они могут показаться неприступными и жесткими, но на самом деле очень добрые и щедрые.

Телец

Представители этого знака не любят хранить секреты и говорят все прямо. Они всегда честны в том, чего хотят и что делают.

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Весы

Чувствительные Весы отдадут свое сердце и душу тому, кого любят. Им никогда не придет в голову предать близкого человека.

Скорпион

Страстные и верные Скорпионы очень надежны и не сделают ничего, чтобы разбить чье-то сердце. Им можно полностью доверять.

Козерог

Преданные Козероги очень ответственны в любовных отношениях. Кроме того, они всегда помогут другим принять правильное решение.

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