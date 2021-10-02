Пять самых удачливых знаков зодиака: их ждет счастье и любовь
Каждый жаждет, чтобы удача всегда сопровождала, особенно в важные моменты. Некоторые более удачливые, чем другие, им удается добиться чего-либо с небольшими усилиями и достичь нужных результатов.
Астрологи издания Ultimora назвали пять самых удачливых знака зодиака. Их ждет большое счастье и крепкая любовь.
Стрелец
Рожденные под этим знаком наслаждаются настоящей удачей. Им всегда удается решать трудные ситуации и блестяще преодолевать неожиданные проблемы благодаря невероятным совпадениям.
Рыбы
Удачливые Рыбы притягивают невероятные возможности для улучшения свой жизни. Люди этого знака наделены большой чувствительностью, интуицией и склонны предвидеть множество ситуаций и событий.
Овен
Упрямые Овны всегда идут своим путем, когда чего-то хотят. Их часто сопровождает удача, особенно когда они позволяют себе руководствоваться своей интуицией и твердо верят в проект.
Скорпион
Сильные и упорные Скорпионы имеют амбициозный и упрямый характер. Эти качества позволяют представителям знака без проблем добиваться поставленных целей.
Водолей
Творческие Водолеи способны предсказывать события и с легкостью управлять ими. Через удачные совпадения и случайные встречи им везет в бизнесе или профессиональной сфере.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала гороскоп для всех знаков на неделю с 27 сентября по 3 октября: Овнов ждет борьба, а Девы с головой окунутся в любовь.
Больше всех на неделе повезет Скорпионам, Козерогам, Львам и Тельцам.