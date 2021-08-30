Пять самых 'токсичных' знаков зодиака: они легко могут забыть о друзьях

Некоторые люди склонны ставить свои интересы на первое место и могут забыть о родных и друзьях. Их называют "токсичными", поскольку они привыкли использовать других в своих целях.

Эксперты по звездам издания Laviedesreines назвали, кто из представителей зодиакального круга отличается черствостью и манипулирует окружающими. Проверьте, не оказались ли вы в этом списке

Овен

Представители этого знака легко разочаровываются и при малейших проблемах становятся холодными и отстраненными. Они не хотят думать о том, что другие люди находятся в беде, они ставят собственные дела и интересы на первое место.

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Телец

Тельцы не умеют доверять людям, поэтому часто остаются одинокими. Они постепенно избавляются от тех, кто доставляет им малейший дискомфорт. Представители знака часто склонны искать материального удовлетворения.

Дева

Рожденные под этим знаком воспринимают все близко к сердцу, поэтому эмоциональные взлеты и падения так утомляют их, что у них больше нет энергии. Девы любят быть добрыми ко всем и демонстрировать нравственное поведение на публике, но они могут манипулировать людьми ради своих целей.

Водолей

Уроженцы этого знака могут быть токсичными и долго размышлять, в каком направлении двигается их жизнь. Их непосредственность плохо влияет на близкое окружение. Водолеи живут в мире, далеком от реальности, они много обманывают надеясь, что их не поймают на этом. Для тех, кто хочет стабильности и прогресса, они токсичны.

Рыбы

Рыбы не только заботятся о своих потребностях, но и полностью манипулируют другими в своих интересах. Даже если они знают, что их партнеру не очень нравится, как обстоят дела, они сделают все, чтобы обвинить свою вторую половину. Но в большинстве случаев они так плохо лгут, что запутываются в собственной лжи.

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