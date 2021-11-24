Пять самых страстных знаков зодиака - берут инициативу на себя
Любовь, уважение и верность необходимы для здоровых отношений. Некоторые люди умеют годами удивлять партнера маленькими романтическими жестами и сексуальностью.
Астрологи издания Timesofindia выделили пять самых страстных знаков зодиака. Они часто берут инициативу в свои руки.
Скорпион
Уроженцы этого знака являются одними из самых страстных. Они очень обаятельны, привлекательны и знают, как устроить незабываемый вечер.
Рак
Чувствительные Раки чрезвычайно эмоциональны, когда дело касается сердечных дел. Если они решились вступить в отношения - то покажут всю свою страсть.
Весы
Представители этого знака очень романтичны и страстны в отношениях. Весы живут мгновеньем и могут принимать поспешные решения, что может помешать создать крепкий брак.
Лев
Веселые, общительные и жизнерадостные Львы не прочь открыто выразить свои идеи, чувства и эмоции. Это щедрые и очень внимательные люди, в которых влюбиться очень легко. Они готовы на все ради своей второй половинки.
Овен
Рожденные под этим знаком чрезвычайно романтические люди. Однако они капризны, когда в отношениях что-то идет не так. Овны знают, что такое настоящая страсть и умеют показывать свои чувства.
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