Пять самых страстных знаков зодиака - берут инициативу на себя

Любовь, уважение и верность необходимы для здоровых отношений. Некоторые люди умеют годами удивлять партнера маленькими романтическими жестами и сексуальностью.

Астрологи издания Timesofindia выделили пять самых страстных знаков зодиака. Они часто берут инициативу в свои руки.

Скорпион

Уроженцы этого знака являются одними из самых страстных. Они очень обаятельны, привлекательны и знают, как устроить незабываемый вечер.

Рак

Чувствительные Раки чрезвычайно эмоциональны, когда дело касается сердечных дел. Если они решились вступить в отношения - то покажут всю свою страсть.

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Весы

Представители этого знака очень романтичны и страстны в отношениях. Весы живут мгновеньем и могут принимать поспешные решения, что может помешать создать крепкий брак.

Лев

Веселые, общительные и жизнерадостные Львы не прочь открыто выразить свои идеи, чувства и эмоции. Это щедрые и очень внимательные люди, в которых влюбиться очень легко. Они готовы на все ради своей второй половинки.

Овен

Рожденные под этим знаком чрезвычайно романтические люди. Однако они капризны, когда в отношениях что-то идет не так. Овны знают, что такое настоящая страсть и умеют показывать свои чувства.

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