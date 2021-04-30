Пять самых стеснительных знаков зодиака

Робость – это естественная черта некоторых людей, но Девы, Раки, Рыбы, Козероги и Скорпионы стесняются чаще других.

Представители этих знаков зодиака попросту не любят болтать, предпочитают уединение или привыкли сдерживать себя. Но иногда стеснительность также может быть результатом неуверенности в себе или травмы прошлого, отметила главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Сложно выступать публично или легко полностью потерять ход мыслей, когда вы находитесь в центре внимания? Тогда вы можете быть одним из этих пяти знаков зодиака.

Дева

Это самый застенчивый знак зодиака. Дева кажется таковой, потому что думает, прежде чем говорить и не болтает попусту. Этот знак известен тем, что паникует, когда поднимаются новые и незнакомые темы, поэтому они могут казаться неловкими.

Рак

В разговорах чаще слушает, чем говорит. Таких друзья любят. Рак не из тех, кто находится в центре внимания и доминирует в разговоре. Этот знак зодиака предпочитает сидеть сложа руки и позволять другим болтать.

Рыбы

Рыбы от природы застенчивы и нервничают, когда их окружают незнакомцы. Будучи чувствительным знаком зодиака, они стараются держать свои чувства и мысли при себе, чтобы избежать осуждения.

Козерог

Один из самых неловких знаков, плохо себя чувствует при разговоре. Когда беседа не касается увлечений, людям, рожденным под этим знаком, трудно вести светские разговоры.

Скорпион

Скорпион сдержанный знак и никогда не раскрывается полностью, пока не доверяет окружающим людям на 100%. Его застенчивость может непреднамеренно показаться окружающим снисходительность или надменностью.

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