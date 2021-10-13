Пять самых смелых знаков зодиака: готовы рискнуть и испробовать удачу

Некоторые люди не знают страха - для них характерны храбрость и тяга к приключениям. Они знают, как действовать в сложных ситуациях.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали пять самых смелых знаков зодиака, которые готовы рискнуть и испытать удачу. Узнайте, есть ли вы в этом списке.

Козерог

Рожденные под этим знаком не боятся рисков и никогда не отступают перед трудностями. Они готовы много работать и хорошо знают, что, даже сделав ошибку, обязательно смогут ее исправить.

Скорпион

Представители этого знака любят риск и рассматривают все новое как возможность для роста. Они являются прирожденными лидерами.

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Лев

Уроженцам этого знака важно подтверждать свое мужество перед другими. Находясь в коллективе, они без колебаний продемонстрируют свою силу и примут рискованные решения.

Овен

Смелые Овны не боятся попадать в очень рискованные ситуации. Кроме того, они чрезвычайно конкурентоспособны и часто хотят доказать, что храбрее других.

Стрелец

Оптимистичные Стрельцы рассматривают каждый риск как возможность. Они любят приключения, путешествия и всегда готовы отправиться в путь.

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