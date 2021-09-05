Пять самых 'сложных' знаков зодиака среди мужчин: отличаются вспыльчивым характером

Каждый из нас обладает особым характером, который имеет свои плюсы и минусы. Некоторые знаки зодиака среди мужчин отличаются вспыльчивостью.

Астрологи издания Health is Choice назвали тех представителей зодиакального круга, которые могут легко обидеть других. Им тяжело создать уют и комфорт в любовных отношениях.

Дева

Рожденные под этим знаком настоящие фанаты контроля. Они не могут жить без плана, расписания и критики. Мужчины-Девы способны постоянно осуждать свою второю половину и быть полностью уверенными в своей правоте. Их ревность и подозрения могут появиться буквально на пустом месте. Но они не умеют долго злиться и быстро остывают после конфликта.

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Рак

Мужчины этого знака считаются чуть ли не лучшими партнерами и мужьями в мире. Они чувствительны, романтичны, поэтому семья и близкие всегда для них на первом месте. Но их вспыльчивость и истеричность дает им огромную возможность манипулировать другими людьми. Также они могут быть невероятно ревнивыми.

Козерог

Уроженцы этого знака любят следовать своему расписанию и им совсем неважно, что думают об этом другие. В совместной жизни они буквально все контролируют и не стесняются в выражениях по отношению к своей избраннице. Козероги скупы на деньги и свои неудачи на работе и плохое настроение приносят домой.

Водолей

Мужчина-Водолей любят вести разгульный образ жизни и веселиться. Его обширное окружение, бесконечные приключения, встречи, вечеринки останутся с ним в том же объеме после брака. Эти мужчины не хотят и не будут менять что-то в своей жизни во благо семьи, возможно, поэтому они довольно часто разводятся. А еще Водолеи - настоящие мастера скандалов и бытовых споров.

Овен

С требовательными Овнами обычно невозможно расслабиться. Они стремятся везде быть первыми и вряд ли потерпят слабости и ошибки своего партнера. Половинке придется всю жизнь доказывать, что она достойна уважения и любви. Им совсем неважно, правы они в своей критике или нет.

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