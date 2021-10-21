Пять самых слабых знаков зодиака, которые не умеют справляться с трудностями

Слабые характером люди не умеют справляться с трудностями и часто поддаются эмоциям. Они пытаются избежать конфликтов и "закрывают" глаза на проблемы, что только усугубляет ситуацию.

Астрологи издания Instanews назвали пять самых слабых знаков зодиака, которые легко поддаются на соблазны. Узнайте, есть ли в списке.

Овен

Представители этого знака довольно слабые люди, которые могут легко расплакаться. У них сильно развита эмоциональная составляющая, поэтому они не любят чувствовать себя привязанными к чему-либо.

Весы

Рожденные под этим знаком зодиака впадают в панику даже из-за небольших трудностей повседневной жизни. Иногда на принятие решения у них могут уйти часы, а соблазны заставляют их забыть о важном.

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Рыбы

Уроженцы этого знака особенно неуверенны в себе. Они часто не достигают своих целей и мало верят в себя. Рыбы чувствуют себя грустными и очень легко поддаются влиянию окружающих.

Телец

Люди этого знака склонны к саморазрушению и часто принимают все на свой счет. Они особенно обидчивы.

Стрелец

Настороженные Стрельцы с трудом поддерживают отношения с другими в течение длительного времени, как в личной сфере, так и на рабочем месте. Они не собираются брать на себя ответственность и редко меняют свое мнение.

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