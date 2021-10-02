Пять самых 'скрытных' знаков зодиака: не спешат говорить правду

Одни люди склонны выставлять напоказ эмоции, в то время как другие - настоящие мастера в сокрытии правды. Такие люди умеют хранить секреты и всегда думают, прежде чем что-то сказать.

Эксперты по звездам издания Ultimora выделили пять самых "скрытных" знаков зодиака. Они не спешат говорить о чувствах и открываться другим.

Скорпион

Загадочные Скорпионы склонны наблюдать за окружающими и скрывать свои истинные чувства. Им тяжело довериться другим, но как только они понимают, что перед ними кто-то надежный, сразу раскрываются.

Козерог

Подозрительные и недоверчивые Козероги предпочитают скрывать свои проблемы и заботы прежде всего, чтобы защитить тех, кого любят. В любви они почти не открываются из-за страха столкнуться с разочарованием.

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Овен

Овны имеют очень скрытную натуру. Люди этого знака ненавидят вызывать сострадание, но всегда хотят быть лучшими. Они также обладают довольно коварным характером и способны изменять своему партнеру.

Лев

Уроженцы этого знака любят быть в центре внимания, поэтому не избегают флирта и свиданий на одну ночь. Львы никогда не признаются партнеру в том, что они изменяют, и будут отрицать даже очевидное.

Рыбы

Чуткие и сдержанные Рыбы очень заботятся о безмятежности людей, которых любят. Они часто скрывают просьбу о помощи за искренней улыбкой, однако стараются сделать так, чтобы близкие не участвовали в их проблемах.

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