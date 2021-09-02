Пять самых сильных женщин по знаку зодиака: пытаются контролировать все

Многие женщины стремятся быть полностью независимыми. Они четко знают, чего хотят и к чему стремиться, чтобы быть по-настоящему счастливыми.

Эксперты по звездам издания Positivevibration отметили пять самых сильных женщин по знаку зодиака. Их самоуверенность помогает им преодолеть все трудности в жизни.

Рак

Добрые и эмоциональные женщины этого знака часто могут скрывать сильное желание доминировать в различных жизненных ситуациях. Они манипулируют людьми, но делают это без каких-либо трудностей, оставляя других в иллюзии, что они не идут против своей воли.

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Стрелец

Способность женщин-Стрельцов доминировать связана с их большой независимостью. Благодаря этому дару они могут любую ситуацию подстроить под себя. Им важно, чтобы все было по их расписанному плану и никак иначе.

Дева

Доброта и спокойствие этих женщин прекрасно скрывают их сильный и властный характер. Представительницы этого знака очень нуждаются в совершенстве и способны манипулировать, пока не получат то, что они хотят.

Лев

Сильные духом женщины этого знака имеют огромное желание быть лидерами и всегда готовы выразить свое мнение, даже рискуя показаться властными. Часто эти женщины принимают решения за тех, кто их окружает.

Овен

Этих женщин невозможно запугать, так как в любой ситуации они всегда будут пытаться взять на себя ответственность. Их контролирующая позиция настолько очевидна, что они даже не скрывают это. Представительницы знака стремятся к своей цели изо всех сил, пока не получат желаемое.

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