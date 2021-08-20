Пять самых счастливых знаков зодиака, которые не боятся никаких преград

Люди, которые знают, как найти позитив в любой плохой ситуации, чувствуют себя счастливыми каждый день. Они проще относятся к неожиданным событиям.

Эксперты по звездам издания Magazine.meteocity отметили пять самых радостных знаков зодиака. Они не боятся преград и трудностей в жизни.

Рыбы

Представители этого знака обладают внутренней энергией, которую непросто сломать. Они знают, как пройти через все невзгоды.

Овен

Страстный и энергичный, Овен активный, практически непобедимый. Это сильный знак, который знает, как защититься от невзгод и тяжелых ударов.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком уверенны в себе. Им важно счастье близких, поэтому они готовы на все ради них.

Телец

Уроженцы этого знака имеют доброе сердце. У них есть все, чтобы быть счастливыми и состоявшимся людьми.

Близнецы

Это один из самых счастливых знаков зодиака. Душевное спокойствие и гармония не покидают Близнецов.

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