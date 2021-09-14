Пять самых ревнивых знаков зодиака: могут извести подозрениями
Ревность в отношениях между партнерами возникает тогда, когда исчезает доверие. Это может негативно повлиять на будущее пары.
Астрологи издания Рoresto назвали знаки зодиака, которые больше всех склонны к ревности. Они могут устроить скандал по малейшему поводу и довести своего партнера до отчаяния.
Скорпион
Рожденные под этим знаком считаются самыми ревнивыми среди всех знаков зодиака. Они склонны отдавать все свои силы и любовь, но когда они испытывают ревность, эти положительные чувства превращаются в гнев и ненависть.
Рыбы
Обычно они спокойные и миролюбивые люди, но когда их заставляют ревновать, они становятся очень злыми. Рыбы защищают то, что принадлежит им, и не переносят измен. Они всегда прислушиваются к своей интуиции, при малейшем подозрении, что их обманывают, сходят с ума.
Овен
Будучи огненным знаком, Овен не позволит никому "украсть" свою любовь и любой ценой будет ее отстаивать. Представители знака очень страстны и импульсивны, поэтому будьте готовы иметь дело с чрезвычайно ревнивым человеком.
Козерог
У них много самоконтроля, они зрелые и целеустремленные люди, но это не значит, что их уровень ревности не может достигать небес. Будучи земным знаком, Козероги могут скрывать свои чувства и сохранять свою эмоциональную стабильность, но когда они одержимы чем-то, очень импульсивны и боятся быть обманутыми.
Лев
Львы ненавидят предательство. Если Лев ревнует, он сразу же даст вам знать. Конечно, если вы ему измените, он вам никогда не простит.
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