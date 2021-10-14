Пять самых расточительных знаков зодиака: легко тратят деньги

Некоторые люди с особой легкостью тратят деньги. Они могут не задумываться о завтрашнем дне.

Эксперты по звездам издания Сhedonna определили пять самых расточительных знаков зодиака. Узнайте, есть ли вы в списке.

Телец

Рожденные под этим знаком очень хорошо знают, что если они чего-то хотят, обязательно удовлетворят свои желания. Они легко расстаются с деньгами, поэтому могут потратить последнее на не очень нужные вещи.

Рак

Уроженцы этого знака не имеют абсолютно никаких проблем с деньгами. Им нравится тратить, поэтому копить бюджет они не хотят. Ракам приносит удовольствие шопинг.

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Близнецы

Представители этого знака не думая могут потратить на себя большие суммы. Они выберут все самое дорогое.

Овен

Люди этого знака имеют много друзей и знакомых, с которыми любят отлично провести время. Они с удовольствием потратят финансы на отдых и прогулки.

Лев

Расточительные Львы считают, что жизнь имеет смысл только в том случае, если есть возможность купить себе все, чего душа желает. От еды до праздников и путешествий, поэтому не имеют ни малейшего намерения копить денег.

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