Пять самых прямолинейных знаков зодиака: говорят правду в глаза

Есть люди, которые даже в сложных ситуациях, не лгут. Они считают, что лучше сразу говорить правду, и не тратят время на интриги.

Астрологи издания Instanews определили пять самых прямолинейных знаков зодиака. Узнайте, есть ли вы в списке.

Весы

Предприимчивые Весы всегда честны, как в карьере, так и в личной жизни. Они не будут скрывать своих чувств и всегда скажут сразу, о чем думают. Им не стыдно быть эмоциональными.

Овен

Уроженцы этого знака любят выражать свои истинные чувства. Они очень находчивы, поэтому не имеют страха открывать для себя новое. В любви Овны полностью отдаются своим эмоциям.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком абсолютно не боятся выступать и быть довольно прямолинейными. Они не заботятся о том, чтобы понравиться окружающим.

Козерог

Представители этого знака всегда честны, поэтому им не составит труда сказать, что у них на уме. Они готовы сразу решить все свои вопросы и проблемы, которые их волнуют.

Лев

Чувствительные Львы никогда не будут играть на публику и всегда остаются открытыми. Они очень добродушные люди и легко могут дать нужный и мудрый совет.

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