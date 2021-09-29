Пять самых оптимистических знаков зодиака: никогда не опускают рук

Оптимисты готовы видеть хорошее даже в сложных и проблемных ситуациях. Они никогда не опускают рук и готовы бороться ради достижения своих целей.

Астрологи издания Ultimora определили пять самых оптимистических знаков зодиака. Это люди всегда поддержат близких.

Стрелец

Представители этого знака способны решать сложные и запутанные ситуации и даже извлекать из них пользу. Для Стрельцов нет ничего невозможного. Они обладают способностью поддерживать окружающих.

Овен

Находчивые, упрямые Овны никогда не жалуются на проблемы, даже если сталкиваются с жизненными трудностями. Представители этого знака любят риск и знают, как справиться с разными задачами.

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Рыбы

Чувствительные, идеалистические Рыбы, кажется, не подозревают о существовании зла. Если что-то пойдет не так, они какое-то время подумают, но потом начнут все сначала.

Лев

Добродушные и уверенные в себе Львы любят сложные задачи. Для них нет поражений, и даже когда что-то идет не по плану, они делают все возможное, чтобы преодолеть препятствие и с гордостью достичь цели. Они способны ободрять и поддерживать друзей и семью.

Телец

Оптимистичные Тельцы всегда знают, как увидеть наполовину полный стакан перед лицом проблемных и неожиданных ситуаций. Они очень амбициозны и рациональны, но часто идеализируют окружающих людей.

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