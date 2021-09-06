Пять самых невыносимых знаков зодиака: легко могут испортить настроение
Каждый из нас встречал человека, который имеет сложный характер, и это вызывало у нас чувство раздражения. С ними просто невозможно найти общие интересы и наладить спокойное общение.
Эксперты по звездам издания Health is Choice выделили пять самых невыносимых знаков зодиака. Они легко могут испортить настроение и обидеть.
Лев
Рожденные под этим знаком привлекают всех без исключения. Но со временем они становятся совсем невыносимыми. Их нарциссизм и тщеславие раздражает собеседника. Они требуют к себе много внимания и огромного восхищения в свой адрес.
Козерог
Козероги не любят скандалов, не страдают мелочностью, не желают конфликтовать на пустом месте. Также критически относятся к себе и прекрасно осознают все свои недостатки, поэтому стараются максимально защитить других, а не давить на них без уважительной причины. Но если провиниться перед ними и обидеть их, они готовы мстить и будут унижать до последнего.
Овен
Уроженцам этого знака невозможно что-то доказать. Овны могут пренебрегать вашими чувствами, вашими желаниями и вашими потребностями. Они будут думать лишь о себе и о своем комфорте, все должно быть только так, как они этого хотят.
Скорпион
Нетерпеливые Скорпионы способны беспокоить других, если им чего-то хочется. Их эгоистичная личность искренне считает, что все остальные люди созданы для того, чтобы выполнять их пожелания.
Рак
Представители этого знака считают себя самыми умными и любят рассказывать другим, как им нужно жить и как себя вести в той или иной ситуации. Они любят навязать свое нравоучение и презирать тех, кто их не слушает.
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