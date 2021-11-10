Пять самых нервных знаков зодиака: любая мелочь может вывести их из себя

Некоторые люди доводят все свои эмоции до крайности. Они могут жить в постоянном стрессе, тревоге, а иногда и в депрессии.

Астрологи издания Сolombia определили пять самых нервных знаков зодиака. Любая мелочь может их вывести из себя.

Стрелец

Люди этого знака привыкли всегда находится в движении. Стрельцы не любят сидеть на месте и обожают путешествовать. Однако если что-то идет не так, как планировалось, они невообразимо расстраиваются и все время жалуются на это. В таком состоянии любая мелочь может разозлить их не на шутку.

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Рак

Уроженцы этого знака любят все контролировать, поэтому способны делать много вещей одновременно. Они по своей природе нервные люди, которые беспокоятся о происходящем вокруг, даже если это не касается их лично.

Овен

Эмоциональные Овны часто меняют планы, что сбивает их с толку. Представители знака понимают, чего хотят достичь в конечном итоге, но усилия забирают все силы, что делает их раздражительными и злыми.

Близнецы

Рожденные под этим знаком очень нервные люди, которые хорошо умеют это скрывать. Но когда ситуация выходит из под контроля, они могут очень разозлиться и высказать обидчику все в глаза.

Лев

Представители этого знака часто переживают, что что-то может пойти не так. Поэтому они предпочитают держать все под контролем, чтобы чувствовать себя спокойнее. Львы легко могут впадать в депрессию из-за неудач - уроженцы знака нуждаются в постоянном одобрении и похвале.

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