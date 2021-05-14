Пять самых неромантичных знаков зодиака

Каждый жаждет немного романтики в своей повседневной жизни. Однако Близнецы, Тельцы, Козероги, Девы и Водолеи не всегда знают или понимают, как ухаживать за своими партнерами.

Цветы, конфеты и приятные сюрпризы не могут не нравиться. Спонтанный милый жест может заставить улыбнуться любого человека. Эти пять знаков с трудом демонстрируют свои чувства, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Близнецы

Романтика – непостижимая для них вещь. Даже если представители этого знака зодиака полностью и безоговорочно любят кого-то, незрелая сторона их личности не позволяет им спонтанными жестами производить впечатление на своих партнеров.

Козерог

Ненавидит притворяться тем, кем не является. Это один из самых сдержанных и тревожных знаков зодиака. Козерог ненавидит давление, которое заставляет его действовать определенным образом.

Дева

Один из самых умных знаков зодиака и считает романтику пустой тратой времени. Справедливо сказать, что этот знак не имеет традиционного взгляда на этот вопрос, и даже рассматривает ожесточенные споры за чашкой кофе с партнером как романтическое свидание

Водолей

Романтичность – это не про него. Водолей глубоко привязан к идее свободы и ненавидит привязанность, поэтому не уделяет слишком много внимания романтическому аспекту.

Телец

Самый неромантичный знак зодиака. Чрезмерно практичный Телец не узнал бы, что такое романтика, даже если бы она ударила его по лицу! Хотя, если они влюбляются и их сердце учащенно бьется, когда дело доходит до романтики, они понятия не имеют, как заставить своего партнера почувствовать себя особенным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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