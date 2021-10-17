Пять самых мстительных знаков зодиака: они не прощают обид

"Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным", - гласит старинная пословица. Для многих это просто популярная поговорка, но для других это реальный повод отомстить обидчику.

Эксперты по звездам издания Рroiezionidiborsa отметили пять самых мстительных знака зодиака. Они никогда не прощают обид.

Скорпион

Спокойные и терпеливые Скорпионы всегда готовы заступиться за себя и своих близких. Они чрезвычайно умны и обладают богатым воображением, чтобы заставить обидчика ответить за содеянное.

Весы

Уроженцы этого знака обладают уравновешенным характером и стараются всегда со всеми ладить. Но у них есть два недостатка. Они очень обидчивы и склонны надолго накапливать гнев и, вероятно, отплатят местью.

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Рыбы

На третьей ступени пьедестала почета находятся рожденные под знаком Рыб. Романтичные по натуре и добрые до наивности, Рыбы часто рискуют быть разочарованными. И чем больше разочарование, тем больше мести.

Рак

Чрезвычайно общительные Раки готовы помочь всем, не раздумывая. Однако это может оказаться палкой с двух концов. Они могут мстить в рекордно короткие сроки.

Телец

Люди этого знака по своей природе скептические, и им сложно доверять другим. Однако, они будут готовы пожертвовать собой и всегда поддержать родных. Но если их предадут, это доверие исчезнет навсегда, и Тельцы непременно отомстят.

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