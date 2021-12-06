Пять самых ленивых знаков зодиака: всегда откладывают дела на потом

Иногда нам больше хочется остаться в постели и бездельничать, особенно в понедельник утром или когда на улице идет дождь. Но есть поистине ленивые люди, которые хотят ничего не делать с утра до ночи.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пять самых бездеятельных знаков зодиака. Они всегда откладывают дела на потом.

Водолей

Уроженцы этого знака тратят много энергии, помогая другим. У них часто заканчиваются силы, поэтому для того, чтобы достичь успеха, им нужно хорошо провести время и отдохнуть. Водолеи не прочь полениться, еслли есть такая возможность. Особенно это касается дел, которые не вызывают у них интереса.

Видео дня

Лев

Самоуверенные Львы привыкли, чтобы другие делали их работу. Они будут заниматься только тем, что действительно приносит им удовольствие.

Скорпион

Рожденные под этим знаком любят читать книгу, сидя в кресле или смотреть сериалы. Впрочем, о работе они тоже не забывают, но только тогда, когда хорошо отдохнут.

Рыбы

Чувствительные Рыбы имеют много интересов, однако в глубине души они ленивы. Рыбы любят брать тайм-аут, чтобы "подзарядиться".

Рак

Представители этого знака спокойны и не любят торопиться в жизни. Они предпочитают ленивое утро, долгие прогулки, книги, фильмы, закаты и вкусную еду. Для Раков нет ничего лучше, чем лениво наслаждаться жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL: