Пять самых ленивых знаков зодиака: всегда откладывают дела на потом
Иногда нам больше хочется остаться в постели и бездельничать, особенно в понедельник утром или когда на улице идет дождь. Но есть поистине ленивые люди, которые хотят ничего не делать с утра до ночи.
Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пять самых бездеятельных знаков зодиака. Они всегда откладывают дела на потом.
Водолей
Уроженцы этого знака тратят много энергии, помогая другим. У них часто заканчиваются силы, поэтому для того, чтобы достичь успеха, им нужно хорошо провести время и отдохнуть. Водолеи не прочь полениться, еслли есть такая возможность. Особенно это касается дел, которые не вызывают у них интереса.
Лев
Самоуверенные Львы привыкли, чтобы другие делали их работу. Они будут заниматься только тем, что действительно приносит им удовольствие.
Скорпион
Рожденные под этим знаком любят читать книгу, сидя в кресле или смотреть сериалы. Впрочем, о работе они тоже не забывают, но только тогда, когда хорошо отдохнут.
Рыбы
Чувствительные Рыбы имеют много интересов, однако в глубине души они ленивы. Рыбы любят брать тайм-аут, чтобы "подзарядиться".
Рак
Представители этого знака спокойны и не любят торопиться в жизни. Они предпочитают ленивое утро, долгие прогулки, книги, фильмы, закаты и вкусную еду. Для Раков нет ничего лучше, чем лениво наслаждаться жизнью.
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