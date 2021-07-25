Пять самых ленивых знаков зодиака, которые не торопятся работать

Время от времени все любят отдохнуть, и это совершенно нормально. Однако есть те, кто предпочитают придумывать разные "уловки", чтобы уклониться от работы.

Астрологи издания Fabiosa назвали пять самых ленивых знаков зодиака. Телец, Рыбы, Лев, Рак и Скорпион попали в список тех, кто не торопятся работать.

5-е место – Скорпион

Представители этого знака могут делать все, если действительно хотят, и могут усердно работать, если это необходимо. Они менее ленивы, чем другие знаки зодиака, представленные в этом рейтинге. Однако если представится малейшая возможность уклониться от труда, они непременно воспользуются этим.

4-е место – Рак

Уроженцы этого знака хорошие работники, но склонны к лени. Действия, которые они считают бессмысленными, будут выполнять механически. Раки редко нацелены на достижение высоких результатов и не терпят однообразной работы.

3-е место – Лев

Рожденные под этим знаком любят быть начальниками, потому что вся работа будет сделана кем-то другим. Львы умело имитируют напряженную деятельность и способны произвести впечатление работяг.

2-е место – Рыбы

Этому знаку нужно много времени и вдохновения, чтобы начать что-то делать, особенно если им это не нравится. Поэтому обычно они больше времени ленятся, чем работают.

1-е место –Телец

Тельцам важно, чтобы работа была для них интересной. Если им становится скучно, будете уверены, они не будут делать ровным счетом ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новолуние в июле "перевернет" жизни пяти знаков зодиака. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

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