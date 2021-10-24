Время от времени у всех бывают перепады настроения, но у некоторых это происходит постоянно. Недовольство происходящем может вызвать недопонимания и конфликты.

Астрологи издания Instanews отметили пять самых капризных знаков зодиака. Им сложно угодить.

Скорпион

Уроженцы этого знака очень эмоциональны, поэтому им тяжело справиться с негативными ощущениями. Они могут резко менять поведение и не думать о чувствах других.

Телец

Чувствительные Тельцы часто меняют свое мнение из-за постоянной незащищенности. Они не уверены в себе, поэтому всегда сомневаются в выборе или при принятии решений.

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Овен

Уроженцы этого знака любят сплетничать и обсуждать жизнь других людей. Они могут льстить и вести себя неискренне. Поэтому им тяжело построить дружеские отношения.

Рак

Представители этого знака способны действовать в соответствии со своими чувствами. Они известны тем, что очень капризны, но в глубине души очень последовательны и внимательны.

Близнецы

Люди этого знака не всегда думают о последствиях своих действий. Они меняют свое мнение в мгновение и тем самым вовлекают в свои проблемы множество других людей.

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